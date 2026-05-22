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22/05/2026

Atando Cabos 3x19: El pana y el lacayo

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  • 14:57 MIN

Atando Cabos 3x19: El Pana y el Lacayo

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Atando Cabos 3x19: El Pana y el Lacayo

Era un secreto a voces. Aunque muchos no lo podían ni siquiera imaginar. No se lo creían. O no querían creérselo. Las informaciones, las investigaciones de un sumario secreto, el trabajo minucioso de la UDEF actuando como policía judicial. Todo eso lo sabíamos. Y lo contábamos. Pero muy pocos daban crédito.

Pero llegó el día. El martes 19 de mayo a primera hora de la mañana el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama levantaba el secreto de sumario de una investigación de hace un año y medio, cuyo origen son dos investigaciones dela Fiscalía de Suiza y de Francia, y varios informes de la UDEF. Levantaba el secreto de sumario citando como imputado al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero.

El juez tenía la decisión tomada y el auto preparado unos 10 dias antes. Es decir una semana antes de las elecciones en Andalucía. Una de las prácticas habituales y que siempre se han hecho, que no todo el mundo esté de acuerdo, es la de retrarsar decisiones judiciales que puedan entorepecer o distorsionar procesos electorales. Se decidió levantar el secreto de las actuaciones judiciales pasadas las elecciones.

Pero aún así, el terremoto político ha sido y será tremendo. En el Gobierno y en el Psoe sigue en estado de schock.

Y la pregunta que ese mismo día del auto y días posteriores se siguen haciendo muchos diputados, incluidos los del Psoe, es si realmente un juez del prestigio de Calama ( recordamos el que actuó contra Rato), si una fiscalía anticorrupción con investigaciones e informes de las fiscalía de Suiza y Francia, si el juez se atrevería a imputar a todo un presidente del Gobierno, con lo que ello lleva consigo, si no tuviera todos los indicios bien atados.

En las conversaciones entre los implicados y los propietarios de la compañía aérea Plus Ultra hablaban del “Pana” y del “lacayo”. Para el juez el “Pana” es Rodríguez Zapatero, el “lacayo” es su presunto testaferro, Julio Martínez.

Temas

  • José Luis Rodríguez Zapatero
  • Corrupción

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