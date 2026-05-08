08/05/2026 Atando cabos 3x17: lo visto y lo no visto para sentencia

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Concluyó el primero de los grandes juicios de corrupción que afectan al PSOE de Sánchez y al Gobierno. El primero de otros tantos, el primer gran proceso contra quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, el ministro con mayor peso político del Gabinete desde el inicio: José Luis Ábalos, la persona que también llevaba las riendas del PSOE desde la Secretaría de Organización, acompañado siempre de su fiel escudero, Koldo García.

Termina un juicio oral en el que la valoración definitiva de la prueba no habría sido posible en toda su dimensión si uno de los coprocesados, Víctor de Aldama, no hubiera colaborado con la Justicia, aportando pruebas y detallando los hechos. Y no solo porque lo dijera el propio Aldama, sino porque lo respaldó el Ministerio Fiscal.

Retumbaron en el salón de plenos del Tribunal Supremo dos frases del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón: "si no se recompensa a quienes salen del entorno criminal y lo denuncian, la ley del silencio se impondrá en las investigaciones de corrupción". Y añadió: "la colaboración de Aldama es decisiva; por eso es muy posible apreciar la atenuante muy cualificada de confesión, como hace la acusación popular".

Por ello, la Fiscalía pidió un castigo contundente, al considerar que la corrupción está deteriorando nuestro sistema democrático.

Quedó visto para sentencia. Pero en el juicio también se dejó entrever lo "no visto para sentencia", es decir, el resto de casos de corrupción, muchos de ellos bajo secreto de sumario, potencialmente más escandalosos y que podrían afectar, si cabe con mayor contundencia, a la cúpula.