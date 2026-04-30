Episodio 16 | 30/04/2026 Atando cabos 3x16: La sombra de Aldama

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Retumbaron en las paredes de la sala de vistas del Tribunal Supremo. Vicotr de Aldama, el empresario central de la trama, el nexo corruptor, confesó, acusó, se volvió autoinculpar. Y aportó la principal prueba: él mismo. Su propio testimonio. Porque no hay que olvidar, hay que tenerlo siempre muy presente, el hecho de que Aldama es el acusado que está colaborando con la Justicia.

El acusado llegó a un acuerdo con la Fiscalía anticorrupción. El acusado, que ya ha aportado pruebas documentales, grabaciones, videos. El acusado, que aunque alguien diga que no tiene credibilidad, a quien le ofrece toda la credibilidad, hasta ahora así ha sido, es a la Fiscalía. Hasta el punto de que su colaboración le llevó a salir de la cárcel y seguir aportando pruebas. Aldama se juega mucho. Hasta el punto de que todo lo que diga sin poder demostrarlo puede ir en su contra, por el acuerdo que tiene con la Fiscalía; y al revés: si aporta algo nuevo, le puede beneficiar más.

Teniendo en cuenta esta premisa. Muy importante. Víctor de Aldma respondió a todas las preguntas de todas las partes personadas. Fiscalía, acusaciones y defensa. Y fue una intervención calculada, con efectos inmediatos en el terreno político, y con un potencial expansivo que puede ir mucho más allá del llamado caso Koldo o caso Abalos.

Porque Aldama no solo habló: se incriminó, señaló y, sobre todo, elevó el foco hacia una presunta financiación ilegal del PSOE, introduciendo un elemento novedoso: Él mismo recogiendo el dinero de constructoras para el PSOE y sus propias empresas, aportando el dinero para el PSOE. Los dos asuntos más importantes hasta ahora del juicio, aunque sea una investigación que se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional. Esa es la verdadera sombra de Aldama directa al PSOE de Sánchez