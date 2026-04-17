Episodio 14 | 17/04/2026 Atando cabos 3x14: El juez vilipendiado

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Si hay una causa judicial relacionada con la corrupción que ha preocupado y preocupa realmente a Pedro Sánchez, con independencia de que sea la más grave de las que se están investigando y juzgado, es la de la que afecta a su mujer, Begoña Gómez. La que provocó en su momento aquello inéditos 5 días de reflexión del presidente del Gobierno que terminó con una declaración en la que se manifestaba víctima de una persecución de bulos por parte de pseudomedios.

La instrucción del juez Juna Carlos Peinado, polémica, estrafalaria, dispersa, dicen muchos, es por otro lado, la investigación que ha sido más examinada, casi paso a paso, por parte de un órgano superior, la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía y la defensa han ido recurriendo todas las decisiones y los magistrados de la Audiencia Provincial se han pronunciado. Eliminando algunas cuestiones, advirtiendo al juez de otras, pero manteniendo otras. Y apoyando al instructor en el grueso de la cusa. En la legitimidad de su investigación. Le decían los jueces superiores a Peinado, en sus autos, que continuara, que siguiera investigando. Y así lo hizo el juez más vilipendiado en los últimos tiempos por parte del Gobierno.

Con el ministro de Justicia a la cabeza, descalificando al juez, y enviando mensajes a la presidente del Consejo General del Poder Judicial, con el Presidente del Gobierno pidiendo que la “Justicia sea justa” y el ministro Puente desde la mesa del Consejo de Ministros diciendo que se está violentando la acción política democrática. El cierre de filas del Gobierno y el PSOE con esta casusa es total.

En un Estado de Derecho y con el sistema de recursos judiciales, cualquier decisión de un juez está sometida al criterio y examen de los órganos superiores. Si tan seguro está el Gobierno que el juez que ha investigado a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno, está cometiendo una injusticia tendría que estar tranquilo. En ese caso, la Audiencia Provincial ordenará el archivo de la causa y no habrá juicio. Pero ¿Qué ocurrirá si los magistrados de la Audiencia Provincial ordenan que efectivamente hay indicios suficientes en la investigación para poder celebrar una vista oral? Se descalificará también a estos jueces? ¿Estos jueces tampoco está haciendo Justicia?

La peligrosa intromisión del Ejecutivo en la independencia del Poder Judicial puede aumentar un irresponsable enfrentamiento institucional. De momento, las principales y mayoritarias asociaciones de jueces, como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, y el propio CGPJ han rechazado las declaraciones del ministro y han pedido respeto a las decisiones judiciales.

Hay que dejar, efectivamente actuar a la Justicia. Y si la Audiencia no considera suficientes los indicios, ordenará el archivo de la causa. Pero de momento, el juez ha investigado una serie de hechos muy concretos.