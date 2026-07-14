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Amor en tiempos de WIFI

Episodio 5 | 14/07/2026

Amor en tiempos de WIFI 1x05 | Salud mental y dispositivos digitales: claves para prevenir y acompañar

Amor en tiempos de WIFI - Capítulo 5
  • 20:58 MIN

Amor en tiempos de WIFI 1x05 | Salud mental y dispositivos digitales: claves para prevenir y acompañar

ENTREVISTAS

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Amor en tiempos de WIFI 1x05 | Salud mental y dispositivos digitales: claves para prevenir y acompañar

¿Cómo sabemos si el uso de dispositivos digitales está empezando a afectar al bienestar emocional de nuestros hijos e hijas? ¿Qué señales debemos observar y cómo podemos actuar a tiempo? En este episodio abordamos una de las preocupaciones más frecuentes en la actualidad: el impacto de los dispositivos digitales en la salud mental de los adolescentes.

Móviles, redes sociales y videojuegos forman parte de su día a día, pero también pueden influir en su atención, su descanso y su equilibrio emocional. A partir de las voces de los propios jóvenes, reflexionamos sobre cómo viven esta relación con la tecnología y qué dificultades encuentran para desconectar.

Nos acompaña Rafa Guerrero psicoterapeuta, experto en TDAH, apego, emociones, trauma y adicciones, con quien analizamos por qué a algunos adolescentes les cuesta tanto desconectar, qué cambios de comportamiento pueden aparecer en primer lugar y qué señales deben alertar a las familias ante un posible uso problemático.

Además, exploramos cómo acompañar desde casa sin generar conflicto, cómo hablar con nuestros hijos e hijas para fomentar el diálogo y la confianza, y en qué momento es necesario buscar ayuda profesional. Porque más allá del control, la clave está en la prevención, el vínculo y la comprensión.

Rafa Guerrero es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Doctor en Educación. Experto en Psicología Educativa y en trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta. Es autor de numerosos libros, entre ellos, el recientemente publicado “Adictos a las pantallas”

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