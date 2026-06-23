Episodio 2 | 23/06/2026 Amor en tiempos de WIFI 1x02: ¿Cómo ponemos normas en casa sobre el uso de los móviles?

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¿Móvil sí, móvil no? La pregunta no es esa. La clave está en cómo acompañamos a nuestros hijos en el mundo digital. En este episodio conversamos con Laura Cuesta Cano, Profesora de Cibercomunicación y Emprendimiento en la UCJC. Experta en bienestar digital, sobre las normas que realmente ayudan a construir una relación saludable con los dispositivos en casa. Hablamos de acuerdos familiares, límites, edad adecuada para acceder a la tecnología, presión social por el primer móvil y el papel de los controles parentales.

A partir de las opiniones de los propios jóvenes, descubrimos qué reglas funcionan mejor, cómo involucrar a toda la familia en su definición y qué estrategias pueden ayudar a educar en un uso seguro, responsable y equilibrado del entorno digital.

Laura Cuesta Cano es profesora adjunta en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, donde imparte asignaturas de Comunicación Digital y Medios Sociales, y está especializada en analizar el comportamiento de niños y adolescentes en el entorno digital. Divulgadora sobre el buen uso de la tecnología en diferentes medios y autora de los libros “Crecer con pantallas”, “Conectados, un contrato familiar para que el uso del móvil nos funcione a todos” y coautora del libro conjunto “Protección de la Infancia en los entornos digitales”.