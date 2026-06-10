10/06/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (10/06/2026)

45:02 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (10/06/2026) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (10/06/2026) Código copiado









No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón donde somos un poco “políticamente Incorrectos”.

Hoy con Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala en el ayuntamiento de Almassora, Alejo Font de Mora diputado autonómico del PP y por Compromís a David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora.

Escucha los diferentes puntos de vista sobre la huelga educativa en Castellón, hablamos de la Ley de Costas Valenciana y de la organización sanitaria del verano por la falta de médicos.