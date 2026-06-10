10/06/2026
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (10/06/2026)
- 45:02 MIN
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (10/06/2026)
No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón donde somos un poco “políticamente Incorrectos”.
Hoy con Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala en el ayuntamiento de Almassora, Alejo Font de Mora diputado autonómico del PP y por Compromís a David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora.
Escucha los diferentes puntos de vista sobre la huelga educativa en Castellón, hablamos de la Ley de Costas Valenciana y de la organización sanitaria del verano por la falta de médicos.
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