03/06/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (03/06/2026)

45:02 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (03/06/2026) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (03/06/2026) Código copiado









No te pierdas nuestra tertulia política hoy con Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala en el ayuntamiento de Almassora; Llanos Masó, presidenta de les Corts Valencianes y presidenta de Vox en la provincia de Castellón; David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora y por el PP, Sergio Toledo, diputado provincial y concejal del ayuntamiento de Castellón.

Hablamos del conflicto educativo, que continúa sin visos de solución tras romperse las negociaciones entre la Conselleria y la comunidad educativa, mientras la Generalitat ha presentado unos presupuestos para 2026 que incluyen inversiones destacadas para el Hospital General, la Ronda Oeste y el Conservatorio. Además, en el ámbito político, comienzan a surgir movimientos de cara a las elecciones de 2027 y el final de la legislatura.

Cada miércoles en la web de Onda Cero Castellón la tertulia “Políticamente incorrectos” para desgranar la actualidad más cercana desde diferentes puntos de vista.