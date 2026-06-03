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03/06/2026

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (03/06/2026)

Politicamente incorrectos
  • 45:02 MIN

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (03/06/2026)

CON LORENA PARDO

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Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (03/06/2026)

No te pierdas nuestra tertulia política hoy con Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala en el ayuntamiento de Almassora; Llanos Masó, presidenta de les Corts Valencianes y presidenta de Vox en la provincia de Castellón; David Guardiola, diputado provincial y también concejal de Almassora y por el PP, Sergio Toledo, diputado provincial y concejal del ayuntamiento de Castellón.

Hablamos del conflicto educativo, que continúa sin visos de solución tras romperse las negociaciones entre la Conselleria y la comunidad educativa, mientras la Generalitat ha presentado unos presupuestos para 2026 que incluyen inversiones destacadas para el Hospital General, la Ronda Oeste y el Conservatorio. Además, en el ámbito político, comienzan a surgir movimientos de cara a las elecciones de 2027 y el final de la legislatura.

Cada miércoles en la web de Onda Cero Castellón la tertulia “Políticamente incorrectos” para desgranar la actualidad más cercana desde diferentes puntos de vista.

Temas

  • Lorena Pardo
  • Tertulia política
  • politica local

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