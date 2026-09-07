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07/09/2026

Moverse para vivir mejor: el ejercicio transforma la salud física y cognitiva de nuestros mayores

Dos ancianos
  • 06:19 MIN

Moverse para vivir mejor: el ejercicio transforma la salud física y cognitiva de nuestros mayores

CON FERNANDO GÓMEZ

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Moverse para vivir mejor: el ejercicio transforma la salud física y cognitiva de nuestros mayores

Hemos hablado de envejecimiento activo y de cómo la fisioterapia puede contribuir a mejorar su autonomía y calidad de vida con Fernando Gómez, fisioterapeuta y director de ViveSalud, que trabajó durante más de siete años en Francia, un país con una especial apuesta por la fisioterapia y la atención a las personas mayores.

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