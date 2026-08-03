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03/08/2026

Luna Morcillo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterránero: "La vegetación de la Serra d’Espadà podría empezar a recuperarse tras el incendio este mismo otoño"

Estabilizado el incendio de la Vall d'Uixó, que ha devastado 9.600 hectáreas y un 12 % de la Sierra de Espadà.
Imagen: dipcas
  • 09:01 MIN

Luna Morcillo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterránero: "La vegetación de la Serra d’Espadà podría empezar a recuperarse tras el incendio este mismo otoño"

Incendio en la Vall D' Uixó

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