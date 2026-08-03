03/08/2026Luna Morcillo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterránero: "La vegetación de la Serra d’Espadà podría empezar a recuperarse tras el incendio este mismo otoño" Imagen: dipcas 09:01 MIN Luna Morcillo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterránero: "La vegetación de la Serra d’Espadà podría empezar a recuperarse tras el incendio este mismo otoño" Incendio en la Vall D' Uixó compartir Luna Morcillo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterránero: "La vegetación de la Serra d’Espadà podría empezar a recuperarse tras el incendio este mismo otoño"Código copiado