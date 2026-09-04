04/09/2026 El Ferretero Escrig: el castellonense que ha convertido la ferretería en un fenómeno viral

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Ha conseguido algo que parecía difícil: hacer viral una ferretería. Toño Escrig, más conocido en redes como El Ferretero Escrig, ha disparado su número de seguidores en apenas un año con vídeos en los que enseña trucos, herramientas y soluciones para los problemas cotidianos de casa.

Un éxito que incluso le ha llevado a participar en concursos de televisión.

Hoy conocemos al hombre que ha demostrado que para triunfar en redes no hace falta hablar de moda, viajes o gastronomía: a veces basta con un taladro, un tornillo y saber contarlo.