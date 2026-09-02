02/09/2026
Los edificios más emblemáticos de Castellón cobran vida pieza a pieza con Seve Bricks
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Los edificios más emblemáticos de Castellón cobran vida pieza a pieza con Seve Bricks
Los edificios más emblemáticos de Castellón cobran vida pieza a pieza con Seve Bricks. Una particular exposición construida con miles de piezas LEGO que reproduce algunos de los rincones más reconocibles de la ciudad y que podrá visitarse del 4 al 27 de septiembre.
Detrás de estas construcciones está Seve Bricks, que ha convertido su afición por los bloques en una original manera de recorrer y redescubrir Castellón.