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02/09/2026

Los edificios más emblemáticos de Castellón cobran vida pieza a pieza con Seve Bricks

Seve Fernández, autor de Castellón en Bricks.
  • 06:52 MIN

Los edificios más emblemáticos de Castellón cobran vida pieza a pieza con Seve Bricks

CASTELLÓN EN BRICKS

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Los edificios más emblemáticos de Castellón cobran vida pieza a pieza con Seve Bricks

Los edificios más emblemáticos de Castellón cobran vida pieza a pieza con Seve Bricks. Una particular exposición construida con miles de piezas LEGO que reproduce algunos de los rincones más reconocibles de la ciudad y que podrá visitarse del 4 al 27 de septiembre.

Detrás de estas construcciones está Seve Bricks, que ha convertido su afición por los bloques en una original manera de recorrer y redescubrir Castellón.

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