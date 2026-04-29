29/04/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (29/04/2026)

44:59 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (29/04/2026) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (29/04/2026) Código copiado









La tertulia política de Onda Cero. El espacio en el que nos gusta mirar la realidad desde diferentes puntos de vista, porque nos gusta darles a nuestras oyentes herramientas para que piensen y opinen libremente y porque nos gusta Castellón y su provincia. Lo nuestro se circunscribe al universo Castellón y por eso hablamos de la gestión política, de la economía, de los futuribles de nuestro entorno más cercano.

Hoy debatimos con:

Merche Galí, diputada provincial del PSOE en la Diputación y concejala en el ayuntamiento de Almassora.

Sergio Toledo, también diputado provincial pero del PP y concejal en el ayuntamiento de Castelló

David Guardiola, diputado provincial de Compromís y concejal en Almassora

Luciano Ferrer, diputado provincial de VOX y concejal en el ayuntamiento de Castellón