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29/04/2026

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (29/04/2026)

Politicamente incorrectos
  • 44:59 MIN

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (29/04/2026)

CON LORENA PARDO

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Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (29/04/2026)

La tertulia política de Onda Cero. El espacio en el que nos gusta mirar la realidad desde diferentes puntos de vista, porque nos gusta darles a nuestras oyentes herramientas para que piensen y opinen libremente y porque nos gusta Castellón y su provincia. Lo nuestro se circunscribe al universo Castellón y por eso hablamos de la gestión política, de la economía, de los futuribles de nuestro entorno más cercano.

Hoy debatimos con:

Merche Galí, diputada provincial del PSOE en la Diputación y concejala en el ayuntamiento de Almassora.

Sergio Toledo, también diputado provincial pero del PP y concejal en el ayuntamiento de Castelló

David Guardiola, diputado provincial de Compromís y concejal en Almassora

Luciano Ferrer, diputado provincial de VOX y concejal en el ayuntamiento de Castellón

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  • Lorena Pardo

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