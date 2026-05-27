27/05/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (27/05/2026)

44:58 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (27/05/2026) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (27/05/2026) Código copiado









Escucha la tertulia política de Onda Cero Castellón. Hoy con Alejo Font de Mora, diputado del PP en Corts; Merche Galí, diputada provincial del PSOE y concejala del ayuntamiento de Almassora, Llanos Masó presidenta de Vox en Castellón y presidenta de les Corts Valencianes y David Guardiola, diputado provincial de Compromís y concejal de Almassora.

Debatimos sobre el barullo en la calle con la huelga de educación, de la visita hoy de la Reina Sofía al Banco de Alimentos de Castellón, de la reivindicación de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, de financiación del Estado a la provincia cifrada en 250 millones de euros y de los Presupuestos de 2026 de la Generalitat, tras el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Les Corts.

No te lo pierda, cada miércoles a través de la web de Onda Cero Castellón el debate político que centra su mirada en lo que ocurre en Castellón y provincia.