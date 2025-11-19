45:24 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (19/11/2025)

No te pierdas esta edición de nuestra tertulia política, en la que celebramos 35 años de historia al servicio de la información. 1990, marcó no solo el inicio de nuestras emisiones, sino también una nueva etapa para la radiodifusión española: fue la década de la apertura y la diversificación de los medios con la ruptura del monopolio estatal.

Hoy nos vamos a ese contexto y sentamos en la mesa a políticos de los 90, damos voz a los clásicos para que nos ofrezcan su mirada del presente.

Escucha a Marisa Ribes que fue concejala del Ayuntamiento de Castellón en los 90, Toni Porcar que también en ese tiempo fue concejal del BNV, Clemente Agost concejal del PSOE en la legislatura de Daniel Gozalbo y Miguel Ángel Mulet concejal del Ayuntamiento de Castellón en la legislatura de José Luis Gimeno.