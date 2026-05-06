06/05/2026 Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (06/05/2026)

45:04 MIN Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (06/05/2026) CON LORENA PARDO compartir Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (06/05/2026) Código copiado









No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón, un espacio donde analizamos lo que ocurre a nuestro alrededor, y donde tratamos de ofrecerles claves para entender y formarse su propia opinión.

Hoy en la mesa de debate Merche Galí, diputada provincial del PSOE en la Diputación y concejala en el Ayuntamiento de Almassora; Maica Hurtado, vicesecretaria del PPCS local y concejala del Ayuntamiento de Castellón y María Fajardo, diputada provincial de Compromís, Vicealcaldesa del ayuntamiento de Vila-real

Hemos hablado de las protestas en educación de los trabajadores de los comedores escolares y el anuncio de huelga indefinida en educación a partir del 11 de mayo. También hemos tratado el tema del malestar de los médicos y del problema de las adicciones patológicas a las pantallas y el crecimiento de la adicción al juego on line.

Disfruta de la Tertulia política hoy en femenino y plural.