ondacero.es
Informativos Castellón

06/05/2026

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (06/05/2026)

Politicamente incorrectos
  • 45:04 MIN

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (06/05/2026)

CON LORENA PARDO

compartir
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (06/05/2026)

No te pierdas la tertulia política de Onda Cero Castellón, un espacio donde analizamos lo que ocurre a nuestro alrededor, y donde tratamos de ofrecerles claves para entender y formarse su propia opinión.

Hoy en la mesa de debate Merche Galí, diputada provincial del PSOE en la Diputación y concejala en el Ayuntamiento de Almassora; Maica Hurtado, vicesecretaria del PPCS local y concejala del Ayuntamiento de Castellón y María Fajardo, diputada provincial de Compromís, Vicealcaldesa del ayuntamiento de Vila-real

Hemos hablado de las protestas en educación de los trabajadores de los comedores escolares y el anuncio de huelga indefinida en educación a partir del 11 de mayo. También hemos tratado el tema del malestar de los médicos y del problema de las adicciones patológicas a las pantallas y el crecimiento de la adicción al juego on line.

Disfruta de la Tertulia política hoy en femenino y plural.

Temas

  • tertulia
  • Castellón

Te puede gustar

Más de uno Castellón

Más de uno Castellón

Deportes Castellón

Deportes Castellón

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer