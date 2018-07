Recomendación Cinematográfica para el fin de seamana

Víctor Blanco

El planteamiento es sencillo, podría parecer incluso, tópico. Historia del primer amor, del despertar sexual de un joven de 17 años, enamorado de un profesor. Italia, vacaciones, sol, calor, río, excursiones, bicis, atardeceres. Ya saben, tópicos que acompañan en el cine a un primer amor. Tiene sin embargo esta película detalles, reflexiones, que van calando dentro de su sencillez: perturbación, inquietud, lucha por el poder. Aparece de manera discreta, elegante, como casi todo en la película, una reivindicación del amor homosexual que no se atreven a vivir algunos de sus protagonistas. Película de las que se queda en la mente días después de haberla visto. “Call Me By Your Name”, nominada a varios óscars, entre otros, mejor película y mejor actor, espectacular la interpretación del joven Timotheé Chalamet, sólo su juventud puede evitar que se lleve el óscar.