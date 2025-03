Augmenten els explants mamaris

En els darrers vuit anys els explants s'han duplicat a Espanya. Una tendència que s'explica per les patologies de l'implant malalt, que apareixen a casa de l'envelliment de les pròtesis i del seu desgast. Aquest i d'altres temes es posaràn sobre la taula al congrés Breast Meeting, congrés que durant els dos propers dies es celebrarà a Barcelona i on participaràn 40 líders mundials en reconstrucció mamària i més de 300 cirurgians de tot el món.

Un percentatge relatiu

D'aquest augment dels explants, de l'augment exponencial de les patologies de l'implant malalt i de la realitat dels implants i explants mamaris n'hem parlat amb el doctor Jaume Masià, directod del Servei Mancomunat de Cirurgia Plàstica de l'Hospital de Sant Pau - Hospital del Mar: "S'ha de posar en context la dimensió de la que estem parlant quan parlem de l'implant malalt, perquè l'àmbit és mundial, i en tot el món hi ha milions de casos. La patologia de l'implant malalt existeix però és molt rara, poc freqüent. S'ha conegut perquè es fa un millor seguiment de les nostres pacients i podem veure que amb una petita proporció que no arriba a l'1% hi ha pacients que tenen predisposició a tenir reaccions inflamatories que obliguen a fer explantacions".

Reposar implants desgastats

El doctor reconeix que els explants que estan havent ara venen de lluny: "Durant els darrers anys, finals dels 90 i sobretot principis dels 2000, hi ha hagut un increment important d'implants mamaris, que tenen una durabilitat d'uns 10-15 anys, per tant les dones que es van fer implants als 2000 o finals dels 90 ara sel's han de canviar. Moltes d'aquestes pacients, sobretot les que ho han fet per raons d'estètica, han canviat les prioritats i també ha canviat el cos, pel que ara no veuen necessari fer-se implants, ara no és tant important el volum com sí la comoditat i la naturalitat". En aquest sentit el doctor reconeix que la busca de tècniques alternatives és un fet: "Depèn de com canvia el cos. Les dones que tenen el pit al seu lloc i tenen una atrofia de la mama s'utilitzen tècniques de lipofilm, que és aplicar el greix d'algun 'mitxelin' per donar volum a la mama, o també recollir la part d'abaix del pit per recuperar un volum mitjà".

Un doctor Masià que reconeix que els materials amb els que es treballa a la cirurgia plàstica han millorat en els darrers anys: "Tota la industria farmacològica i mèdica millora, hem de tenir en compte que la silicona no només és als implants, sino en d'altres equipaments. Però en la cirurgia mamaria ha millorat molt la qualitat de la silicona, ha millorat la seguretat de l'implant i la reacció del cos. Però també és cert que inclús tenint aquests avenços hi ha un petit percentatge de dones que segueixen tenint problemes".

La genètica mana

Tot i així recorda que encara hi ha pacients que tenen males reaccions a aquests implants: "Depèn de la genètica de cada pacient, es diu que hi ha variacions genetiques que fan que les pacients tinguin certa predisposició pero depenen de molts factors que tenen a veure amb la genètica". De totes maneres, recorda que "el consentiment que han de signar i que és el que es recomana posa ben detallat que hi ha un risc petit de tenir problemes, per tant tota la gent que fa les tecniques amb professionals titulats com cal son coneixedors d'això".

La millor aplicació mèdica

Un dels avantatges que proporcionen els avenços en cirurgia mamàrtia és la seva aplicació mèdica en dones que han patit càncer de mama: "Avui en dia podem fer reconstruccio immediata i per sobre del 80% de les pacients amb càncer de mama ha suposat un gran avantatge i una millora en la qualitat de vida. El procés ha canviat en que cada vegada hi ha un abordatge més multidisciplinari on la cirurgia plastica esta agafant una rellevancia cada vegada més important", explica el doctor Masià.