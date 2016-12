'¿Para qué sirve un cuñao?'

Este libro es un recorrido por el día a día de la familias y las diferentes situaciones que suceden dentro de ella. Desde que te regalen gusanos de seda, hasta la incógnita de por qué los abuelos tienen sofás incómodos.

Ilustrado por Agustín Jiménez , esta publicación trata de ser un manual para desenvolverse en determinados escenarios familiares y responder a interrogantes como: ¿Por qué para elegir a tu familia política no hay listas abiertas ?, ¿de dónde se han sacado las madres la frase “si no fuera por mí os comía la mierda”? o ¿Por qué después del parto la madre pierde tripa y el padre la echa?. Incógnitas del día a día respondidas desde el prisma humorístico que caracteriza a La Parroquia del Monaguillo



Cómpralo y si no te gusta, siempre puedes regalárselo a tu cuñao