05/07/2026 "Da la sensación de que Morgana, la protagonista de mi novela, se había convertido en la villana perfeta, pero..."

22:30 MIN "Da la sensación de que Morgana, la protagonista de mi novela, se había convertido en la villana perfeta, pero..." DE TÚ A TÚ: NEREA RIESCO compartir "Da la sensación de que Morgana, la protagonista de mi novela, se había convertido en la villana perfeta, pero..." Código copiado









Nerea Riesco se ha convertido en una de las autoras más leídas y seguidas del panorama literario español. Acaba de publicar Morgana (Contraluz), una obra en la que cuenta el mito, misterio y leyenda de Morgana, uno de los personajes más mitológicos de la Inglaterra medieval.