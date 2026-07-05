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La rosa de los vientos

05/07/2026

"Da la sensación de que Morgana, la protagonista de mi novela, se había convertido en la villana perfeta, pero..."

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"Da la sensación de que Morgana, la protagonista de mi novela, se había convertido en la villana perfeta, pero..."

DE TÚ A TÚ: NEREA RIESCO

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"Da la sensación de que Morgana, la protagonista de mi novela, se había convertido en la villana perfeta, pero..."

Nerea Riesco se ha convertido en una de las autoras más leídas y seguidas del panorama literario español. Acaba de publicar Morgana (Contraluz), una obra en la que cuenta el mito, misterio y leyenda de Morgana, uno de los personajes más mitológicos de la Inglaterra medieval.

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