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La rosa de los vientos

21/06/2026

José Antonio Marina: "Vivimos en una sociedad que nos hace adictos y, además, dependientes"

BrunoC
  • 20:28 MIN

José Antonio Marina: "Vivimos en una sociedad que nos hace adictos y además dependientes"

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José Antonio Marina: "Vivimos en una sociedad que nos hace adictos y además dependientes"

Se trata de unos de los grandes intelectuales de nuestro país. Es respetado en todo el mundo. Ahora, el filósofo José Antonio Marina acaba de publicar un nuevo libro: La vacuna contra las adicciones (Ariel).

Temas

  • Vacuna
  • La Rosa de los vientos
  • adicción al movil
  • José Antonio Marina
  • Sociedad

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