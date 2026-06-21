21/06/2026
José Antonio Marina: "Vivimos en una sociedad que nos hace adictos y, además, dependientes"
- 20:28 MIN
José Antonio Marina: "Vivimos en una sociedad que nos hace adictos y además dependientes"
Se trata de unos de los grandes intelectuales de nuestro país. Es respetado en todo el mundo. Ahora, el filósofo José Antonio Marina acaba de publicar un nuevo libro: La vacuna contra las adicciones (Ariel).
Temas
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