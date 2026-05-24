24/05/2026 Clara Sánchez: "Es como si el Universo haya empezado a encajar en mi vida"

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Clara Sánchez es una de las más importantes escritoras de nuestro país. Ocupa el asiento X de la Real Academia Española. Ha ganado los premio Anagrama, Planeta y Nadal. Acaba de publicar Lo inexplicable (Planeta), una obra en la que se plantea las grandes preguntas de la humanidad. Es, para nosotros, un honor poder entrevistarla.