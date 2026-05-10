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La rosa de los vientos

10/05/2026

Bailando con lobos

Patricia Pasquín
  • 30:17 MIN

Bailando con lobos

DE TÚ A TÚ: PATRICIA PASQUÍN

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Bailando con lobos

Esta es una de las historia más hermosas que hemos conocido. Es un regalo poder compartirlo con nuestros oyentes. Es la historia de Patricia Pasquín, una estudiante de psicología que tuvo la ocasión de viajar hasta Nuevo México. Allí estuvo viviendo en una reserva de lobos. Pasó cuatros años en este lugar, durante los cuales estuvo cuidando de 70 lobos salvajes. Gracias a su amistad con ellos aprendió muchas cosas sobre el comportamiento de las personas. Su libro Lecciones salvajes (Diana) es la muy emocionante historia de una experiencia que fue Vida (con mayúsculas). Con ella conversamos.

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