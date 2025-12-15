01H 17 MIN
Tertulia zona cero: el 95% de la población cree en civilizaciones alienígenas
En la Tertulia Zona Cero Mado Martínez, Josep Guijarro y Juanjo Sánchez-Oro opinan sobre la encuesta realizada por la Universidad de Harvard sobre la creencia en civilizaciones alienígenas y cómo se puede utilizar para manipular, incluso, políticamente. Además una muralla relacionada con restos de la Atlántida, La primera hoguera realizada por los ancestros de forma intencionada. Los lápices que usaron los neandertales. Un nuevo estudio sobre el origen de la conciencia y su no relación con el cerebro. El primer truco de magia de la historia de la humanidad. Nueva información sobre el 3I/Atlas y el curioso idioma que se hablaría en el jardín del Edén.
