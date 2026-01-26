26/01/2026
La IA según es más inteligente da respuestas más inquietantes
En la Tertulia Zona Cero Mado Martínez, Juanjo Sánchez-Oro y Álvaro Anula comentan como los hongos podrían ser los nuevos conductores de electricidad en las computadoras del futuro; qué ocurriría si el espacio diera la posibilidad de viajar en el tiempo; qué han encontrado en la llamada ciudad de los Gigantes de Etiopía. Por qué la IA más inteligente, como el chat GPT-40 o GPT-41 está respondiendo de forma maliciosa. Cómo fue la aparición Mariana vista por dos niños en Ruanda. Y para terminar varias noticias curiosas protagonizadas por animales: vaca, ratas y abejas.
Temas
- apariciones
- Viaje en el tiempo
- Agujero
- espacio
- vacas
- Hongos
- IA
- cuerda
- Gigantes
- África
- Ruanda
- ratas
- Etiopía
- Ordenador
- herramientas
- Virgen María
- Gusano