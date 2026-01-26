ondacero.es
La rosa de los vientos

26/01/2026

La IA según es más inteligente da respuestas más inquietantes

Inteligencia Artificial
  • 01H 17 MIN

La IA según es más inteligente da respuestas más inquietantes

TERTULIA ZONA CERO

La IA según es más inteligente da respuestas más inquietantes

En la Tertulia Zona Cero Mado Martínez, Juanjo Sánchez-Oro y Álvaro Anula comentan como los hongos podrían ser los nuevos conductores de electricidad en las computadoras del futuro; qué ocurriría si el espacio diera la posibilidad de viajar en el tiempo; qué han encontrado en la llamada ciudad de los Gigantes de Etiopía. Por qué la IA más inteligente, como el chat GPT-40 o GPT-41 está respondiendo de forma maliciosa. Cómo fue la aparición Mariana vista por dos niños en Ruanda. Y para terminar varias noticias curiosas protagonizadas por animales: vaca, ratas y abejas.

Temas

  • apariciones
  • Viaje en el tiempo
  • Agujero
  • espacio
  • vacas
  • Hongos
  • IA
  • cuerda
  • Gigantes
  • África
  • Ruanda
  • ratas
  • Etiopía
  • Ordenador
  • herramientas
  • Virgen María
  • Gusano

