27/07/2026 ¿Rezar tiene el poder de invocar la lluvia?

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En la última Tertulia Zona Cero de la temporada oficial hablamos del poder de la oración y si es efectiva para invocar la lluvia en situaciones de sequía o incendios. Mado Martínez, Juanjo Sánchez-Oro y Álvaro Anula reflexionan sobre este tema y también sobre el descubrimiento de un santuario dedicado a Odiseo en Ítaca. Además qué ocurre para que personas con demencia o alzheimer, recuperen la consciencia y la lucidez de forma puntual o qué los peces salten despavoridos del agua hacia el asfalto en el puerto de Almería. Noticias de Egipto: restos de princesas egipcias que podrían ser unas diestras guerreras, momias halladas con lengua de oro que conectarían con el más allá. Porqué la Tierra podría volver a convertirse en un un nuevo supercontinente llamado Pangea Próxima, donde el mediterráneo y el atlántico desaparecerían y lo último en campamentos de verano para chavales en China: Campamentos digitales con IA, robost humoides y ordenadores cuánticos; los especializados en comercio electrónico y economía digital o incluso campamentos militares realmente extremos.