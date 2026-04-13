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La rosa de los vientos

13/04/2026

Las repercusiones de la misión Artemis II

Integrantes de la misión Artemis II
  • 01H 17 MIN

Las repercusiones de la misión Artemis II

TERTULIA ZONA CERO

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Las repercusiones de la misión Artemis II

Juanjo Sánchez Oro junto a Mado Martínez y Josep Guijarro comentan la misión de Artemis II y las repercusiones que puede llegar a tener su aventura de cara a que los humanos puedan vivir en la Luna o incluso en Marte. Además en la Tertulia Zona Cero hablan de cómo los niños perciben su más allá tras vivir una ECM. Los expedientes ovni jodidamente raros que Ana Luna ha pedido desclasificar. Llamativa investigación sobre una posibles sociedad secreta de mujeres en la época neólitica donde realizaban rituales hace más de 5000 años. Nuevos pecios encontrados y catalogados en la Bahía de Algeciras. La IA y su posible encarnación y los nuevos análisis de ADN sobre las fibras de la Sábana Santa que han provocado incertidumbre sobre su verdadera datación

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