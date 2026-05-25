25/05/2026 ¿Qué pasaría si nos visitaran los extraterrestres?

01H 18 MIN ¿Qué pasaría si nos visitaran los extraterrestres? TERTULIA ZONA CERO compartir ¿Qué pasaría si nos visitaran los extraterrestres? Código copiado









En la Tertulia Zona Cero compartimos la pregunta que se plantea Avi Loeb ¿Qué pasaría si nos visitaran los extraterrestres? Juanjo Sánchez Oro, Álvaro Anula y Mado Martínez reflexionan sobre ello. Además nueva desclasificación de UAPS por parte de EE.UU donde se incluyen videos. El enigma del barco Mary Celeste podría estar resuelto. ¿Qué hace que la pirámide de Keops aguante terremotos? La creación de un huevo artificial para criar pollos por parte de Collosal. ¿Qué pretende google cuando anuncia que quiere erradicar todas las enfermedades? Dicen haber hallado la tumba de Alejandro Magno y un antiguo equipo de científicos pronosticó en 1960 el juicio final de la humanidad para 2026