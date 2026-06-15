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La rosa de los vientos

15/06/2026

Los nuevos protocolos de búsqueda alienígena y "el día de la revelación"

Una nueva senal de radio cosmica despierta las teorias alienigenas
  • 01H 12 MIN

Los nuevos protocolos de búsqueda alienígena y "el día de la revelación"

Tertulia Zona Cero

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Los nuevos protocolos de búsqueda alienígena y "el día de la revelación"

Los tertulianos Mado Martínez, Josep Guijarro y Juanjo Sánchez Oro comentan los nuevos protocolos de búsqueda y posible contacto alienígena y también qué lectura sacan de "El día de la revelación" la última película de Spielberg, opinión que también dan Miguel Pedrero y Manuel Carballal. Además varias investigaciones: qué tipo de señales perciben las personas de sus seres queridos fallecidos o el ensayo que ha realizado una experta en memoria sobre el fenómeno déjà vu. ¿Quién está detrás de las IA que han comprado libros para seguir entrenándolas? ¿En qué consiste el oficio de los "comepecados"? Podría la CIA estar buscando humanos con ADN extraterrestre y un revolucionario ensayo clínico de rejuvenecimiento celular que podría tener éxito en humanos.

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