27/04/2026
Novedades sobre el Arca de Noé y el Arca de la Alianza
Álvaro Anula junto a Juanjo Sánchez Oro y Mado Martínez comentan muchos misterios en la Tertulia Zona Cero, como nuevas noticias e investigaciones sobre el Arca de Noé y el Arca de la Alianza. Además, la declaración de una científica sobre el origen de los extraterrestres, un informe sobre la relación de los UAPS y su presencia en centrales nucleares o bases militares, la confirmación de la existencia del kraken en tiempos antiguos y la de un supuesto puma negro en las Highlands (Tierras Altas) de Escocia, nuevas referencias históricas muy curiosas sobre los Iluminati o la increíble descongelación de un hombre ruso al que le dieron por muerto y lograron revivir.
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