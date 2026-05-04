04/05/2026
¿Se hará realidad la desclasificación ovni de EE.UU?
Miguel Pedrero, junto a Juanjo Sánchez-Oro, comentan qué hay de cierto sobre la desclasificación OVNI prometida por Trump. Además, os comentamos que ya sabemos cuál fue la dolencia del astronauta que tuvo que regresar con urgencia a la Tierra. También os informamos sobre el llamativo operativo policial de robots antidisturbios creados por China y del por qué dice la generación Z que tiene muy desarrollada la intuición. Otra de las informaciones que os contamos es qué nueva explicación se da a la caída del imperio romano gracias a un estudio genético de restos óseos.
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