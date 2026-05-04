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La rosa de los vientos

04/05/2026

¿Se hará realidad la desclasificación ovni de EE.UU?

Frame 79.072816 de: La Armada chilena confirma el avistamiento de un ovni en la región de Valparaíso
  • 54:36 MIN

¿Se hará realidad la desclasificación OVNI de EE.UU.?

Tertulia Zona Cero

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¿Se hará realidad la desclasificación OVNI de EE.UU.?

Miguel Pedrero, junto a Juanjo Sánchez-Oro, comentan qué hay de cierto sobre la desclasificación OVNI prometida por Trump. Además, os comentamos que ya sabemos cuál fue la dolencia del astronauta que tuvo que regresar con urgencia a la Tierra. También os informamos sobre el llamativo operativo policial de robots antidisturbios creados por China y del por qué dice la generación Z que tiene muy desarrollada la intuición. Otra de las informaciones que os contamos es qué nueva explicación se da a la caída del imperio romano gracias a un estudio genético de restos óseos.

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