09/03/2026 La guerra de Dios: EE.UU vs Irán

01H 20 MIN La guerra de Dios: EE.UU vs Irán TERTULIA ZONA CERO compartir La guerra de Dios: EE.UU vs Irán Código copiado









El conflicto entre EE.UU e Irán se está convirtiendo en una guerra de religión, Josep Guijarro junto a Mado Martínez y Juanjo Sánchez-Oro reflexionan sobre ello. Además hablan en la Tertulia Zona Cero de una investigación que demuestra que los humanos tenemos el poder de sentir un objeto sin llegar a verlo, ni tocarlo; de una nueva explicación sobre la colocación y el significado de los Moais en la isla de Pascua. Del enigma de los restos óseos encontrados bajo el suelo de la Guarida del lobo de Hitler. Del motor de plasma que tienen los rusos que favorece el viaje a Marte. De una investigación científica sobre una neurona que actúa como un interruptor de las células haciendo que rejuvenezcan o envejezcan. El terrible caso de un nuevo suicidio provocado por el uso de IA. Y el hallazgo de restos que confirman que en la prehistoria existía flexibilidad de género.