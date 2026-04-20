20/04/2026 Francia ha retirado su oro de EE.UU

01H 17 MIN Francia ha retirado su oro de EE.UU Tertulia Zona Cero compartir Francia ha retirado su oro de EE.UU Código copiado









Mado Martínez junto a Juanjo Sánchez-Oro y Álvaro Anula son los tertulianos de la Zona Cero, en la que comentan qué repercusión puede tener la retirada del oro francés de EE.UU. ¿Qué ha pasado con la nueva creación de Anthropic? Además, hablamos de la supuesta sirena que será subastada próximamente. Contamos qué secuelas físicas han afectado a los astronautas recién llegados de la misión Artemis II. Cuál es el nuevo método para buscar vida inteligente extraterrestre. Si es cierto que Gigalmesh, el gran personaje mesopotámico, es un personaje histórico o la leyenda de la ciudad conocida como "Puerto hambre" en la Patagonia argentina donde murieron españoles por inanición. Y hasta qué punto tener relaciones tóxicas te puede acortar la vida.