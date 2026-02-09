09/02/2026
¿Existe el arma sónica "La voz de Dios"?
Conocemos qué características y potencial tiene el arma sónica "La voz de Dios" de la que presume Donald Trump, Pero ¿realmente existe? Juanjo Sánchez-Oro, Mado Martínez y Josep Guijarro hablan sobre ello en la Tertulia Zona Cero y también comentan cómo es una red social compuesta por Bots en la que opinan sobre los humanos; qué tiene de verdad la mención en un antiguo papiro egipcio de gigantes en la antigüedad. ¿Qué han descubierto un grupo de cosmólogos sobre la atracción entre la Galaxia Andrómeda y nuestra Vía Láctea? Por si fuera poco, descubrimos la existencia de un hongo negro cuyo habitad preferido es el reactor nº 4 de Chernovyl. El enigma de un pulso o latido de la Terra cada 26 "; El misterio de la muerte de James Forrestal, uno de los pioneros del proyecto Majestic y el fenómeno ovni o cuáles son los cuatro tipos de amantes según un estudio científico.
Temas
- Chernobyl
- Vía Láctea
- amor
- tierra
- hongo
- IA
- Amante
- Tertulia Zona Cero
- Gigantes
- bots
- arma
- ovnis
- dios
- voz
- Red social