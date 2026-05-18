18/05/2026 ¿Bajo la Esfinge existió un salón que guardaba registros y documentos?

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Juanjo Sánchez-Oro junto a Mado Martínez y Miguel Pedrero participan en la Tertulia hablando de un nuevo documento desclasificado por EE.UU que informa de la existencia de un templo bajo la esfinge. lo que ha provocado que varios expertos lo relacionen con el salón de los registros que supuestamente estaría bajo la Esfinge y que guardaría secretos muy importantes. Asimimo ha trascendido que la CIA podría haberse llevado unas cajas relacionadas con el proyecto MK Ultra. Otra de las novedades de esta semana es la creación de una IA viviente, un hibrido que utiliza neuronas cerebrales: El descubrimiento de una nueva especie de simio en Egipto que se añade a nuestra cadena evolutiva; Como los neandertales fueron los primeros dentistas de la humanidad; La Golden Down o escudo de misiles espacial que proyecta tener EE.UU y la nueva ciudadela que está desenterrando las autoridades de Perú y que podría tener relación con la mítica Ancocagua.