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La rosa de los vientos

22/06/2026

Descubre quién está detrás de la Sociedad creta Dialog y qué pretenden

Peter Thiel, el ideólogo
  • 56:06 MIN

Descubre quién está detrás de la Sociedad secreta Dialog y qué pretenden

Tertulia Zona Cero

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Descubre quién está detrás de la Sociedad secreta Dialog y qué pretenden

En la Tertulia participan Mado Martínez, Miguel Pedrero y Manuel Carballal y te cuentan qué invitados poderosos forman parte de la Sociedad del diálogo y cuáles son los temas que van a tratar, entre ellos la Tercera Guerra Mundial. Además la comunicación y colaboración entre animales de distintas especies. El infierno que ha tenido que sufrir Rubén dentro de la iglesia evangélica por el hecho de ser homosexual. Una investigación que ha identificado los primeros indicios de peste entre un grupo de niños y adolescentes hace 5.500 años en época paleolítica. Y la posibilidad de que en Europa, la luna de Júpiter pueda llegar a albergar vida gracias a las partículas de polvo terrestres.

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  • Exorcismo
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