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La rosa de los vientos

13/07/2026

Las creencias conspirativas provocan rupturas sentimentales

Conspiraciones
  • 01H 23 MIN

Las creencias conspirativas provocan rupturas sentimentales

TERTULIA ZONA CERO

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Las creencias conspirativas provocan rupturas sentimentales

En la Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, Juanjo Sánchez-Oro y Josep Guijarro informamos y debatimos sobre qué consecuencias tienen las creencias conspirativas en la ruptura sentimental de parejas. Además un nuevo estudio sobre la datación de la Gran Pirámide. La cuarta desclasificación UAPS por parte de la administración Trump. Descubrimos por dónde atravesaron los Alpes Aníbal y su ejército con sus elefantes según un estudio de consumo energético realizado por investigadores. Un interesante protocolo si ves un ovni, con normas para poder grabar el fenómeno y la explicación científica del por qué nos cuesta tener recuerdos de nuestra infancia.

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