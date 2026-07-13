13/07/2026 Las creencias conspirativas provocan rupturas sentimentales

01H 23 MIN Las creencias conspirativas provocan rupturas sentimentales TERTULIA ZONA CERO compartir Las creencias conspirativas provocan rupturas sentimentales Código copiado









En la Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, Juanjo Sánchez-Oro y Josep Guijarro informamos y debatimos sobre qué consecuencias tienen las creencias conspirativas en la ruptura sentimental de parejas. Además un nuevo estudio sobre la datación de la Gran Pirámide. La cuarta desclasificación UAPS por parte de la administración Trump. Descubrimos por dónde atravesaron los Alpes Aníbal y su ejército con sus elefantes según un estudio de consumo energético realizado por investigadores. Un interesante protocolo si ves un ovni, con normas para poder grabar el fenómeno y la explicación científica del por qué nos cuesta tener recuerdos de nuestra infancia.