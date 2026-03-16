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16/03/2026

Consiguen reactivar un cerebro criogenizado

Cerebro criogenizado
  • 01H 24 MIN

Consiguen reactivar un cerebro criogenizado

TERTULIA ZONA CERO

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Consiguen reactivar un cerebro criogenizado

En la tertulia Miguel Pedrero junto a Mado Martínez y Juanjo Sánchez Oro comentan varias noticias relacionadas con el cerebro como la activación de un cerebro que había sido criogenizado, el estudio del cerebro de un insecto, el papel que juega el cerebro como interruptor de fertilidad o infertilidad. cómo logra adivinar las intenciones de las personas, porque algunas personas tienen facilidad en creer en conspiraciones o cómo logran leer la mente de los ratones. Además ¿Qué está causando la lluvia negra de Irán?, el descubrimiento de un ritual animista relacionado con el cráneo de un uro o qué están haciendo ciertos animales marinos de aguas cálidas en aguas del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán

Temas

  • Fertilidad
  • Criogenización
  • insectos
  • Lluvia
  • conspiracion
  • cerebro
  • ratones
  • rituales
  • Adivinanza
  • Irán

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