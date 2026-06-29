29/06/2026
¿Cómo ha salido el intento de China de controlar la lluvia con geoingeniería?
- 01H 16 MIN
¿Cómo ha salido el intento de China de controlar la lluvia con geoingeniería?
En la Tertulia Zona Cero participa Mado Martínez, Josep Guijarro y Juanjo Sánchez-Oro hablando de China y su intento de controlar la lluvia con geoingeniería; de los trasplantes fecales y cómo han prolongado la vida de los ratones trasplantados; de la noticia viral sobre posible presencia ovni en el partido Escocia-Brasil del mundial de fútbol. Del legado del padre de las matemáticas en España e Hispanoamérica Julio Rey Pastor que inventó un método matemático relacionado con el futuro de la humanidad. De la investigación sobre las personas que tienen super memoria autobiográfica. O cómo el sexo en ciertas personas puede provocar estados alterados de conciencia o el límite que el Senado de EE.UU ha puesto a la IA sobre decisiones militares o el nuevo estudio que se va a realizar a varios voluntarios y como les puede afectar vivir en una altitud media en los Alpes italianos.
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