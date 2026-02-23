Un científico afirma saber dónde está el cielo

23/02/2026
Un físico afirma saber dónde está el cielo
El físico y exprofesor de Harvard, Dr. Michael Guillén, propone que el Cielo podría ubicarse más allá del Horizonte Cósmico conocido nos lo cuenta Mado Martínez junto a Juanjo Sánchez-Oro y Miguel Pedrero. El post de Trump apoyando una desclasificación ovni, provoca debate en la mesa de la Tertulia Zona Cero. Además la herramienta perteneciente al antiguo Egipto que ha sorprendido a la comunidad científica. ¿Quién es la madrina de la IA? ¿Porqué está menguando la Luna? ¿Qué es Family Search y que relación tiene con los mormones? Como las matemáticas explican que se nos grabe en la memoria canciones pegadizas.
Temas
- teconologia
- Altruismo
- IA
- Música
- cielo
- Tertulia Zona Cero
- Egipto
- matemáticas
- cerebro
- herramientas
- Luna
- Spielberg