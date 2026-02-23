ondacero.es
La rosa de los vientos

23/02/2026

Un físico afirma saber dónde está el cielo

cielo
  • 01H 16 MIN

Un científico afirma saber dónde está el cielo

TERTULIA ZONA CERO

compartir
Un científico afirma saber dónde está el cielo

El físico y exprofesor de Harvard, Dr. Michael Guillén, propone que el Cielo podría ubicarse más allá del Horizonte Cósmico conocido nos lo cuenta Mado Martínez junto a Juanjo Sánchez-Oro y Miguel Pedrero. El post de Trump apoyando una desclasificación ovni, provoca debate en la mesa de la Tertulia Zona Cero. Además la herramienta perteneciente al antiguo Egipto que ha sorprendido a la comunidad científica. ¿Quién es la madrina de la IA? ¿Porqué está menguando la Luna? ¿Qué es Family Search y que relación tiene con los mormones? Como las matemáticas explican que se nos grabe en la memoria canciones pegadizas.

Temas

  • teconologia
  • Altruismo
  • IA
  • Música
  • cielo
  • Tertulia Zona Cero
  • Egipto
  • matemáticas
  • cerebro
  • herramientas
  • Luna
  • Spielberg

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer