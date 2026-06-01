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01/06/2026

China envía los primeros embriones humanos fuera de la Tierra

DEBATE EMBRIONES
  • 01H 17 MIN

China envía los primeros embriones humanos fuera de la Tierra

Tertulia Zona Cero

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China envía los primeros embriones humanos fuera de la Tierra

En la Tertulia participan Ana María Vázquez Hoys, Mado Martínez y Josep Guijarro hablando de los embriones humanos que ha enviado China fuera de la Tierra. De la nueva página de aliens que está usando EE.UU para denunciar a los migrantes. Del rey Asirio Asurbanupal y lo que supuso su reinado. de la nueva amenaza para los viajes espaciales. Del posible fin de la Tierra en 2064. Del hallazgo en Egipto de tumbas instactas, Del lenguaje y sus orígenes antiguos y de la nueva Joy IA que ofrece 2000 dólares al mes por masturbarte y entrenar a su IA.

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