01/06/2026 China envía los primeros embriones humanos fuera de la Tierra

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En la Tertulia participan Ana María Vázquez Hoys, Mado Martínez y Josep Guijarro hablando de los embriones humanos que ha enviado China fuera de la Tierra. De la nueva página de aliens que está usando EE.UU para denunciar a los migrantes. Del rey Asirio Asurbanupal y lo que supuso su reinado. de la nueva amenaza para los viajes espaciales. Del posible fin de la Tierra en 2064. Del hallazgo en Egipto de tumbas instactas, Del lenguaje y sus orígenes antiguos y de la nueva Joy IA que ofrece 2000 dólares al mes por masturbarte y entrenar a su IA.