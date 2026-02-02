02/02/2026 1 de cada 4 españoles cree que la Tierra es el centro del universo

En un reciente estudio realizado por la Fundación BBVA se ha preguntado a los españoles por ciertos conocimientos científicos y algunos de los resultados asombran de forma negativa como que aproximadamente 1 de cada 4 españoles piensen que la Tierra es el centro del universo. Estos datos son comentados por Juanjo Sánchez-Oro, Mado Martínez y Miguel Pedrero que además tratan las siguientes noticias: Momias halladas en el Sáhara con un ADN desconocido; polillas que escuchan a las plantas; nueva teoría sobre la antigüedad de Keops que apunta un origen de 20.000 años; el extraño fenómeno de las cataratas de sangre; búsqueda de vida en el universo; fenómenos extraños en la cárcel de San Quintín y pruebas de deltas de ríos desembocando en un océano en Marte.