La rosa de los vientos

02/02/2026

1 de cada 4 españoles cree que la Tierra es el centro del universo

Tierra
  • 01H 15 MIN

TERTULIA ZONA CERO

En un reciente estudio realizado por la Fundación BBVA se ha preguntado a los españoles por ciertos conocimientos científicos y algunos de los resultados asombran de forma negativa como que aproximadamente 1 de cada 4 españoles piensen que la Tierra es el centro del universo. Estos datos son comentados por Juanjo Sánchez-Oro, Mado Martínez y Miguel Pedrero que además tratan las siguientes noticias: Momias halladas en el Sáhara con un ADN desconocido; polillas que escuchan a las plantas; nueva teoría sobre la antigüedad de Keops que apunta un origen de 20.000 años; el extraño fenómeno de las cataratas de sangre; búsqueda de vida en el universo; fenómenos extraños en la cárcel de San Quintín y pruebas de deltas de ríos desembocando en un océano en Marte.

Temas

  • Huevos
  • plantas
  • tierra
  • universo
  • Fundación BBVa
  • momias
  • ADN
  • Marte
  • cataratas
  • extraterrestres
  • Antártida
  • españoles
  • agua
  • Pirámide
  • habla
  • Tertulia Zona Cero
  • Hierro
  • encuesta
  • Keops
  • cárcel
  • Fantasma
  • Río

