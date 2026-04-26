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La rosa de los vientos

26/04/2026

¡Investigación! Se descubren emociones y sentimientos en la mente de los insectos

Las abejas surfean para escapar del agua
  • 13:25 MIN

¡Investigación! Se descubren emociones y sentimientos en la mente de los insectos

LA PUERTA DEL MISTERIO

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¡Investigación! Se descubren emociones y sentimientos en la mente de los insectos

Una investigación efectuada por la Royal Society ha descubierto la existencia de emociones y sentimientos en la mente de los insectos. Se ha documentados la existencia de diversiones o miedo en los insectos. Es una historia fascinante sobre la que hablamos con Santiago Campillo, director de Muy Interesante Digital.

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