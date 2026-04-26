26/04/2026
¡Investigación! Se descubren emociones y sentimientos en la mente de los insectos
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¡Investigación! Se descubren emociones y sentimientos en la mente de los insectos
Una investigación efectuada por la Royal Society ha descubierto la existencia de emociones y sentimientos en la mente de los insectos. Se ha documentados la existencia de diversiones o miedo en los insectos. Es una historia fascinante sobre la que hablamos con Santiago Campillo, director de Muy Interesante Digital.
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