26/04/2026 ¡Investigación! Se descubren emociones y sentimientos en la mente de los insectos

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Una investigación efectuada por la Royal Society ha descubierto la existencia de emociones y sentimientos en la mente de los insectos. Se ha documentados la existencia de diversiones o miedo en los insectos. Es una historia fascinante sobre la que hablamos con Santiago Campillo, director de Muy Interesante Digital.