La rosa de los vientos

22/02/2026

Veneno contra el "enemigo" Navalni

El opositor Alexei Navalni, detenido en Moscú
  • 24:20 MIN

Veneno contra el "enemigo" Navalni

MATERIA RESERVADA

Veneno contra el "enemigo" Navalni

Alexei Navalni, opositor de Putin, fue detenido en 2023 (a ese momento pertenece la imagen que se ofrece junto a esta líneas) y conducido a una prisión infernal en Siberia, en donde murió poco después en extrañas circunstancias. Tras una operación de inteligencia al más alto nivel, un equipo de investigadores de cinco países accedió a los restos del finado y han encontrado evidencias de que fue envenenado con una misteriosa sustancia sacada de un tipo de ranas que se encuentra en Colombia o Ecuador.

Temas

  • misterios
  • Rosa de los vientos
  • Alexei Navalni
  • Materia Reservada
  • veneno
  • Vladimir Putin

