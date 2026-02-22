22/02/2026
Veneno contra el "enemigo" Navalni
Alexei Navalni, opositor de Putin, fue detenido en 2023 (a ese momento pertenece la imagen que se ofrece junto a esta líneas) y conducido a una prisión infernal en Siberia, en donde murió poco después en extrañas circunstancias. Tras una operación de inteligencia al más alto nivel, un equipo de investigadores de cinco países accedió a los restos del finado y han encontrado evidencias de que fue envenenado con una misteriosa sustancia sacada de un tipo de ranas que se encuentra en Colombia o Ecuador.
Temas
- misterios
- Rosa de los vientos
- Alexei Navalni
- Materia Reservada
- veneno
- Vladimir Putin