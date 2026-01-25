25/01/2026 G-2: el servicio secreto de Cuba

26:06 MIN G-2: el servicio secreto de Cuba MATERIA RESERVADA compartir G-2: el servicio secreto de Cuba Código copiado









Cuando los agentes de Delta Force de Estados Unidos se acercaban hacia Nicolás Maduro, 32 agentes secretos fueron abatidos por los asaltantes. Todo ellos pertenecían al G-2, el servicio secreto de Cuba, que desde hace años protege al máximo mandatario de Venezuela. ¿Cuál es el origen de este grupo? ¿Por qué la CIA dice que es uno de los mejores cuerpos del mundo? ¿Por qué fracasaron cuando intentaban proteger a Maduro?