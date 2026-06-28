28/06/2026 ¿Ha perdido Estados Unidos la guerra de Irán?

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Aunque Donald Trump ha proclamado su triunfo en la guerra contra Irán hasta en 38 ocasiones, lo cierto es que la realidad nos dice que el acuerdo de alto el juego está lejos de concretarse, pero en realidad ambos países han firmado un acuerdo que ninguno de los dos países está cumpliendo. Los muertos siguen aumentando. Las bombas siguen cayendo, pero ¿ha perdido estados Unidos la guerra?