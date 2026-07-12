Palantir y Peter Thiel han desembarcado en España

12/07/2026 Palantir y Thiel han desembarcado en España

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Los programas que crea Palantir para gobiernos y servicios de inteligencia de todo el mundo se han convertido en la herramienta que usan para vigilar inmigrantes y disidentes. Se trata de una suerte de Gran Hermano que ha llegado a colaborar en el bombardeo de Gaza y en el uso que efectúa la CIA para controlar a millones de ciudadanos. La polémica empresa creada por Peter Thiel acaba de llegar a España, en donde han sido señalada por Moncloa, pero antes había llegado a conseguir dos contratos oficiales que por valor de casi 20 millones de Euros.