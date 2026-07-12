ondacero.es
La rosa de los vientos

12/07/2026

Palantir y Thiel han desembarcado en España

Escritorio
  • 30:48 MIN

Palantir y Peter Thiel han desembarcado en España

MATERIA RESERVADA

compartir
Palantir y Peter Thiel han desembarcado en España

Los programas que crea Palantir para gobiernos y servicios de inteligencia de todo el mundo se han convertido en la herramienta que usan para vigilar inmigrantes y disidentes. Se trata de una suerte de Gran Hermano que ha llegado a colaborar en el bombardeo de Gaza y en el uso que efectúa la CIA para controlar a millones de ciudadanos. La polémica empresa creada por Peter Thiel acaba de llegar a España, en donde han sido señalada por Moncloa, pero antes había llegado a conseguir dos contratos oficiales que por valor de casi 20 millones de Euros.

Temas

  • empresa
  • Gran Hermano
  • CIA

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid