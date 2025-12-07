Materia Reservada: falsos enemigos

25:58 MIN Falsos enemigos

En tan sólo unas semanas, una "Junta de Paz" controlada por Donald Trump se va a poner al frente a Gaza. No es complicado pensar que en ese momento se va a producir un terremoto informativo. Hasta la fecha Hamás no ha protestado, ¿por qué? No hay que olvidar una extraña historia: cuando Hamas comenzó a efectuar sus operaciones se supo y conoció cómo Israel había apoyado la creación de este movimiento. Pero no es la primera vez que ocurre. Estados Unidos había apoyado en sus inicios a Bin Laden, del mismo todo que, aun perteneciendo a un un grupo vinculado a Al Qaeda, el nuevo presidente de Siria fue enemigo y amigo a la vez...