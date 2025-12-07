ondacero.es
La rosa de los vientos

25:58 MIN

Falsos enemigos

Bombardeos sobre Gaza
  • 25:58 MIN

Materia Reservada: falsos enemigos

MATERIA RESERVADA

compartir
Materia Reservada: falsos enemigos

En tan sólo unas semanas, una "Junta de Paz" controlada por Donald Trump se va a poner al frente a Gaza. No es complicado pensar que en ese momento se va a producir un terremoto informativo. Hasta la fecha Hamás no ha protestado, ¿por qué? No hay que olvidar una extraña historia: cuando Hamas comenzó a efectuar sus operaciones se supo y conoció cómo Israel había apoyado la creación de este movimiento. Pero no es la primera vez que ocurre. Estados Unidos había apoyado en sus inicios a Bin Laden, del mismo todo que, aun perteneciendo a un un grupo vinculado a Al Qaeda, el nuevo presidente de Siria fue enemigo y amigo a la vez...

Temas

  • misterios
  • Rosa de los vientos
  • Gaza
  • Materia Reservada
  • Al Qaeda
  • Bin Laden
  • Siria
  • Hamás

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

OCP - Noticias mediodía ROW

Noticias mediodía

OCP - Por fin ROW

Por fin

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer