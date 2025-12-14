36:17 MIN Materia reservada: espías infiltrados y... asesinos

Materia reservada: espías infiltrados y... ¿asesinos?









En numerosas ocasiones, los servicios secretos infiltran a sus mejores agentes en grupos enemigos. Sin embargo, en ocasiones estas operaciones van más lejos. El caso que contamos hoy nos deja helados: un infiltrado en la organización terrorista IRA llegó a cometer 14 asesinaros y cientos de secuestros. Pese a todo, el MI5 lo encubrió durante más de una década. Hechos similares se han producido en otras ocasiones...