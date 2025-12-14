ondacero.es
La rosa de los vientos

36:17 MIN

Materia reservada: espías infiltrados y... asesinos

Espía
  • 36:17 MIN

Materia reservada: espías infiltrados y... ¿asesinos?

MATERIA RESERVADA

compartir
Materia reservada: espías infiltrados y... ¿asesinos?

En numerosas ocasiones, los servicios secretos infiltran a sus mejores agentes en grupos enemigos. Sin embargo, en ocasiones estas operaciones van más lejos. El caso que contamos hoy nos deja helados: un infiltrado en la organización terrorista IRA llegó a cometer 14 asesinaros y cientos de secuestros. Pese a todo, el MI5 lo encubrió durante más de una década. Hechos similares se han producido en otras ocasiones...

Temas

  • Infiltrado
  • IRA
  • misterios
  • Mossad
  • Rosa de los vientos
  • Materia Reservada
  • espía

Te puede gustar

OCP - Más de uno ROW

Más de uno

La Brujula

La brújula

OCP - Julia en la onda ROW

Julia en la onda

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer