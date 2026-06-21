21/06/2026 ¿Existen laboratorios secretos que manipulan virus?

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La Directora de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha afirmado, justo antes de dejar su cargo, que existen laboratorios secretos que investigan con virus en diferentes países, los más importantes de los cuales estarían en Ucranía. Lo inquietante es que, según sus declaraciones, dichos laboratorios fueron financiados y creados por Estados Unidos. Sin embargo, esta sorprendente afirmación, es falsa. Te contamos lo que puede haber detrás de esta monumental mentira con sello oficial.